Забыл, сколько ему лет: Брэд Питт поразил невероятно моложавым видом

Рядом со своей 34-летней подругой актер сбросил лет 20. 62-летни Брэд Питт поразил моложавым видом LEGION-MEDIAБрэд Питт, прибывший в Нью-Йорк по случаю Недели моды со своей любимойИнес де Рамон, произвел сильное впечатление как на гостей показов и жителей города, так и на всех своих фанатов.