Карл Хаусхофер, Третий рейх и оккультизм: реальность и вымысел

Об одном из основателей немецкой школы геополитики Карле Хаусхофере ходит множество легенд – некоторые публицисты называют его и идейным вдохновителем нацизма и оккультистом, якобы связанным с тайными обществами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии