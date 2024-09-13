Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон»

Футболист подписал контракт до июня 2025 года. В последнем сезоне нападающий забил четыре мяча. Теперь Дзюбе не хватает пяти голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футболаАртем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона».
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