Дзюба перешел в тольяттинский «Акрон»

Футболист подписал контракт до июня 2025 года. В последнем сезоне нападающий забил четыре мяча. Теперь Дзюбе не хватает пяти голов, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футболаАртем Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона».