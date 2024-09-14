Чем можно заменить штопор

Бывают случаи, когда под рукой не оказывается штопора, чтобы открыть стеклянную бутылку. Но не отчаивайтесь, у вас на кухне найдутся «инструменты», которые помогут справиться с задачей быстро и безболезненно.
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