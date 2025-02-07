Mercedes-Benz W196R продали за рекордную сумму

Один из редчайших гоночных Mercedes-Benz W196R 1954 года продали на специальном аукционе RM Sotheby’s в Штутгарте за рекордные для такого типа машин 51 155 000 евро, что составляет 5,243 миллиарда рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии