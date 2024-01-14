Фицо: Словакия останется в НАТО, но будет действовать с учетом своих интересов

Премьер Словакии Роберт Фицо, чьи передает TASR, в ходе встречи с делегацией американского Конгресса, заявил, что республика остается союзником ЕС и НАТО, но будет действовать с учетом своих национальных интересов.
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