Встретились две цитаты

Встретились два поста.Номер раз.***Пусть кто нибудь из считающих себя компетентным объяснит мне, что гуманнее и практичнее с точки зрения минимизации общих потерь: уничтожить нациков в городах тяжёлым оружием вместе с каким то количеством обывателей или уморить большую часть обывателей голодом (прежде всего детей, как обычно) в блокаде?Или кто то думает, что нацики, которым некто гарантировал уничтожение, если попадутся, выпустят население и об этом с ними можно договориться?Или кто то думает, что и тербаты вымрут в порядке солидарности с голоду вместе с населением?Вот хер вам! Для них продовольствия всегда хватит - город большой.