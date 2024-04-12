Почему мотоциклы ездят между рядов

Наконец-то в самом разгаре велосипедный сезон. Я решил сделать репост в надежде, что из сотен недовольных найдутся единицы, которые прочитают, поймут и примут эту информацию.
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