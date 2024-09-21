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Обреченные на бедность: такая утренняя привычка есть у всех, кто плохо живет

Обреченные на бедность: такая утренняя привычка есть у всех, кто плохо живет

Обреченные на бедность: такая утренняя привычка есть у всех, кто плохо живет Ольга БезродняяУченые сошлись во мнении, что у всех бедных людей есть одна общая утренняя привычка, которая мешает им стать состоятельными.

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