Председатель СК России поручил доложить по обстоятельствам совершенного преступления против несовершеннолетних в Краснодарском крае

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек.
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних девочек.
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