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В России разработали первые отечественные FPV-очки «Филин-1» для использования в спецоперации

В России разработали первые отечественные FPV-очки «Филин-1» для использования в спецоперации

Российские специалисты разрабатывают не только новые беспилотники, но системы управления к ним, в том числе и для FPV-дронов, которые управляются от первого лица.

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