Рогов: ВСУ открыли огонь из РСЗО по Токмаку

ВСУ обстреливают Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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