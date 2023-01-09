Аргументы недели

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Ходаковский: из-за инициативы России о перемирии Зеленский не рискнул нанести удар, запланированный Украиной на Рождество

Ходаковский: из-за инициативы России о перемирии Зеленский не рискнул нанести удар, запланированный Украиной на Рождество

Из-за инициативы о перемирии, с которой выступила Российская Федерация, украинский президент Владимир Зеленский не рискнул нанести удар, который был запланирован Киевом на Рождество.

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