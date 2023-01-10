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Подоляка: в Соледаре продолжается агония ВСУ

Подоляка: в Соледаре продолжается агония ВСУ

Политолог и журналист Юрий Подоляка назвал бои в Соледаре в ДНР “агонией группировки ВСУ”. Такое заявление он сделал в своем телеграм-канале, анализируя последние сводки.

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