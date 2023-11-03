Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемых 4 ноября Олеся Натаго4 ноября — день, который напоминает нам о важности национального единства и героических деяниях, совершенных для России более чем четыре века назад.
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