Bloomberg: Три причины, почему всеобщая мобилизация в РФ – плохая идея

На российское руководство сейчас оказывается огромное давление со всех сторон. Международная коалиция вводит экономические, политические и личные санкции, спецоперация на Украине поставлена на оперативную затянувшуюся паузу, бывшие советские республики (на Кавказе и Средней Азии), воспользовавшись тем, что Москва сосредоточена на Украине, с помощью оружия решают свои территориальные проблемы.