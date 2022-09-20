Bloomberg: Три причины, почему всеобщая мобилизация в РФ – плохая идея

На российское руководство сейчас оказывается огромное давление со всех сторон. Международная коалиция вводит экономические, политические и личные санкции, спецоперация на Украине поставлена на оперативную затянувшуюся паузу, бывшие советские республики (на Кавказе и Средней Азии), воспользовавшись тем, что Москва сосредоточена на Украине, с помощью оружия решают свои территориальные проблемы.
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