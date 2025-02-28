В Краснодаре десять жилых домов остались без тепла в мороз из-за аварии на теплосетях

В Краснодаре десять жилых домов остались без тепла в мороз из-за аварии на теплосетяхИз-за крупной аварии на сетях теплоснабжения в центре Краснодара жители десяти домов остались без отопления во время мороза.
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