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«Церковный налог» от Потураева. Депутат признал низкий авторитет ПЦУ и её финансовую несостоятельность

«Церковный налог» от Потураева. Депутат признал низкий авторитет ПЦУ и её финансовую несостоятельность

ПЦУ испытывает острую нехватку средств, а её авторитет в украинском обществе, вопреки пропаганде, остаётся крайне низким.

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