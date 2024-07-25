Депутат о запрете рекламы на сайтах нежелательных в РФ организаций: «Защитит интересы страны»

О запрете распространения рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ, высказался председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин:«Отказ от размещения рекламы в запрещенных соцсетях – мера, призванная защитить интересы российской аудитории и отечественных цифровых площадок.