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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Борис Майоров: «Без россиян все соревнования ущербны. В России много миллионов людей, переживающих за международный спорт»

Кубок Первого канала проходил с 12 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие сборные Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ и «Россия 25».

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