Кошмар для Украины и НАТО

Хорошая информация поступила вовремя и всех собравшихся заговорщиков накрыло сразу и насовсем! Упреждающий удар, чтоб не толпились и не сговаривались.

НЛ

Николай Лежнин

Ната, нашла с кем воевать, с пупа сдёрнет всё ваше теневое госсударство (болото) в золотом миллиардер значится ВАС не будет. А ваши шавки помрут от однополой любви.