Закон и Порядок

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Кошмар для Украины и НАТО

Кошмар для Украины и НАТО

Пробный пуск ракеты Искандер К (крылатое снаряжение), способной снаряжаться ТЯО (маломощный заряд), признан удачным.

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Комментарии
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Игорь Кинжалов
Хватит чесаться, плешивый...  пиши ясно и чётко
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8 час.
ЮШ
Юрий Шестаков
Хорошая информация поступила вовремя и всех собравшихся заговорщиков накрыло сразу и насовсем! Упреждающий удар, чтоб не толпились и не сговаривались.
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7 час.
НЛ
Николай Лежнин
Ната, нашла с кем воевать, с пупа сдёрнет всё ваше теневое госсударство (болото) в золотом миллиардер значится ВАС не будет. А ваши шавки помрут от однополой любви.
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5 час.

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