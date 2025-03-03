В ФСБ рассказали о ликвидации готовившего теракты в московском метро

И синагоге Сотрудники ФСБ нейтрализовали участника террористической организации, готовившего теракты в синагоге в Московской области и в московском метро, сообщили 3 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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