В Киеве Зеленского сравнили с бараном после ответа Уиткоффу по Донбассу

Владимир Зеленский сорвал мирные инициативы на переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
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