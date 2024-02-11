Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Ночь злых «Гераней» и сорванная пьянка в честь Сырского — это Харьков, 10 февраля

Ночь злых «Гераней» и сорванная пьянка в честь Сырского — это Харьков, 10 февраля

Украинская «телега» назвала подлой практику укровермахта размещать военные объекты в жилой застройке «В период с 4 по 10 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием, в том числе большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины… Цели ударов достигнуты».

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Комментарии
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Виктор Шилин
Гори гори ясно, чтобы не погасло. Погляди на небо- птички летят, колокольчики звенят...
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14 час.
Регина Толстоброва
Как хорошо. что бандиты под удар попали, не все же жителям Белгорода и Донбасса попадать.
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14 час.
Игорь Прийма
Вот такие сообщения согревают душу, а не &quot;голые вечеринки&quot; идиотов извращённой ориентации !
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13 час.

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