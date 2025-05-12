Горячая линия по вопросам детского отдыха и качества товаров откроется в Петербурге и Ленобласти

Она будет работать до 23 мая С 12 мая 2025 года Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области запускает тематическую горячую линию, посвященную вопросам организации детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров.