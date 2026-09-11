Бочаров: атака БПЛА повредила дом в Волгограде, два человека пострадали

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотников на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в телеграм-канале .
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