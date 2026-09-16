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Царьград

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Максим Забелин: В Подмосковье в 2026 году проведено 3,5 тыс. ЭКО

Максим Забелин: В Подмосковье в 2026 году проведено 3,5 тыс. ЭКО

С начала 2026 года в Московской области бесплатно проведено более 3,5 тыс. процедур ЭКО по полису ОМС.

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