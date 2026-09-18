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Двух моряков задержали за продажу наркотиков на борту авианосца Abraham Lincoln

Двух моряков задержали за продажу наркотиков на борту авианосца Abraham Lincoln

www.globallookpress.com/U.S. Navy На борту американского авианосца Abraham Lincoln задержаны двое военнослужащих, которых подозревают в распространении наркотиков среди членов экипажа.

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