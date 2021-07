В новом исследовании, опубликованном в журнале Neuron, ученые из Китайского университета науки и технологий (University of Science and Technology of China) обнаружили, что воспаления в раннем детстве, такие как травмы и вирусные инфекции, прямо пропорционально увеличивают риск депрессии во взрослом возрасте.