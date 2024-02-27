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Фицо заявил о «боевой» атмосфере на встрече ЕС и НАТО по Украине

Фицо заявил о «боевой» атмосфере на встрече ЕС и НАТО по Украине

Премьер-министр Словакии удивился, не услышав «ни одного слова о каком-нибудь плане о мире». На посвященной Украине встрече в Париже представителей Евросоюза и НАТО не было сказано ни одного слова о мире.

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