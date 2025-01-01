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В Азербайджане посадили журналистку за симпатии к России, турки воюют за Украину в отряде SADAT

В Азербайджане посадили журналистку за симпатии к России, турки воюют за Украину в отряде SADAT

В конце года турецко-азербайджанский тандем преподнес нам сразу два "сюрприза". Турки взяли за неделю Сирию, в Азербайджане Алиев потребовал международного расследования по поводу потерпевшего катастрофу самолета в Актау, настаивая на то, что Россия действует предвзято и ее первые выводы оказались ложными.

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Комментарии
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Sabir Sharifbekli
Кто автор  Карина Геворкян ,что она будет писать про Турции про Азербайджан и так понятно только не хорошие и не объективно
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1 час.
кромчанин
Нашего Гаранта и вместе с ним и нас обманывают все, кому не лень. Как говорится, обманывают тех, кто обманываться рад.
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1 час.
Писарчук Дмитрий
Геополитика, нам диванным экспертам не понять..Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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1 час.

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