В Азербайджане посадили журналистку за симпатии к России, турки воюют за Украину в отряде SADAT

Sabir Sharifbekli Кто автор Карина Геворкян ,что она будет писать про Турции про Азербайджан и так понятно только не хорошие и не объективно

кромчанин Нашего Гаранта и вместе с ним и нас обманывают все, кому не лень. Как говорится, обманывают тех, кто обманываться рад.