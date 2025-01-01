В Азербайджане посадили журналистку за симпатии к России, турки воюют за Украину в отряде SADAT

В конце года турецко-азербайджанский тандем преподнес нам сразу два "сюрприза". Турки взяли за неделю Сирию, в Азербайджане Алиев потребовал международного расследования по поводу потерпевшего катастрофу самолета в Актау, настаивая на то, что Россия действует предвзято и ее первые выводы оказались ложными.
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