Куйвашев вывез замов и 10 министров к мэру, которого разносил

Очередное заседание свердловского правительства прошло в необычном формате. Губернатор Евгений Куйвашев вместе с членами кабмина отправился Ирбит, главу которого Николая Юдина недавно жестко раскритиковал.
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