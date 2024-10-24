Уже в ноябре Google уберет поисковый блок Sitelinks, работавший более десяти лет

Google объявила об удалении поискового блока Sitelinks, который в течение многих лет появлялся в некоторых результатах поиска, предлагая пользователям дополнительный инструмент для поиска внутри конкретного сайта.
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