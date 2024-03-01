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СБ ООН не смог принять заявление по стрельбе в Газе из-за позиции США

Совет Безопасности ООН не смог принять заявление о стрельбе по мирным палестинцам при раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа из-за позиции США, заявил в беседе с ТАСС дипломатический источник во всемирной организации.

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