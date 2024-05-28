Россиянка прожила в Таиланде три месяца и поделилась впечатлениями

В последнее время Таиланд стал невероятно популярен у россиян. Некоторые рассматривают страну как отличное место для туризма и отдыха, а другие приезжают, чтобы остаться пожить настолько, насколько позволяют миграционные правила.
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