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«Ванкувер» агрессивно борется за Генцела, но сделки не будет, если Дубас не снизит требования

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» надеется обменять 29-летнего американского форварда, клубу нужен драфт-пик 1-го раунда, молодой игрок НХЛ и проспекты.

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