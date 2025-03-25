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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские и железнодорожники Свердловской области провели профилактический рейд

Транспортные полицейские и железнодорожники Свердловской области провели профилактический рейд

В рамках проведения межведомственных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры ОАО «РЖД» «Безопасный транспорт» инспектор ОПДН Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил капитан полиции Олеся Дыбова совместно с специалистом по охране труда железнодорожной станции Смычка СвЖД – филиала ОАО «РЖД» Екатериной Остапчук провели профилактический рейд на территории станции Смычка.

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