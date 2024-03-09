В Татарстане более 9,5 тыс. пенсионеров прошли по нацпроекту диспансеризацию

В течение двух месяцев 2024 года медицинские учреждения Татарстана посетили 9 547 пожилых жителей сельских районов для проведения диспансеризации, вакцинации, плановой госпитализации и оказания другой медицинской помощи.
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