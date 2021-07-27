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«Мемфис» не планирует сохранять в составе Эрика Бледсоу

Разыгрывающий Эрик Бледсоу (30 лет, 185 см) в результате обмена стал игроком «Мемфиса». Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, ожидается, что Бледсоу не задержится в составе «Гризлис» и покинет клуб.

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