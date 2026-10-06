Банкира из Севастополя осудили за хищение более 24 млн рублей со вкладов клиентов

Как установила прокуратура Севастополя, работая менеджером операционного офиса, женщина предлагала клиентам оформлять банковские вклады, после чего подделывала распоряжения о переводе средств и перечисляла деньги на подконтрольные счета.
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