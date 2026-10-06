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Вести Севастополь

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Банкира из Севастополя осудили за хищение более 24 млн рублей со вкладов клиентов

Банкира из Севастополя осудили за хищение более 24 млн рублей со вкладов клиентов

Как установила прокуратура Севастополя, работая менеджером операционного офиса, женщина предлагала клиентам оформлять банковские вклады, после чего подделывала распоряжения о переводе средств и перечисляла деньги на подконтрольные счета.

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