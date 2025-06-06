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Маск спас Мерца от Трампа, но Германии это не поможет

Маск спас Мерца от Трампа, но Германии это не поможет

Новоиспечённому канцлеру Германии Фридриху Мерцу крупно повезло. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумЕвропейская политическая тусовка со всё большим опасением ожидала приближающейся встречи немецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.

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