Маск спас Мерца от Трампа, но Германии это не поможет

Новоиспечённому канцлеру Германии Фридриху Мерцу крупно повезло. / Источник: Иван Шилов (с) ИА РегнумЕвропейская политическая тусовка со всё большим опасением ожидала приближающейся встречи немецкого лидера с президентом США Дональдом Трампом.
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