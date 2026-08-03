БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 613 подписчиков

Враг ставит на мальчишей-Плохишей, а Кибальчишей нет: Киев предпочитает воевать с Россией руками наших школьников

Враг ставит на мальчишей-Плохишей, а Кибальчишей нет: Киев предпочитает воевать с Россией руками наших школьников

«Стоит ли удивляться, что подростки за новые кроссовки готовы заправки поджигать, если у государства идеологии нет?» Андрей Захарченко Фото: Ilya Moskovets/URA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Валерьян Смогловский
Это. Ваша. Школьная. Демократия дотронься. До. Ублюдка. Он. Пожалуется. И. Преподаватель. На. У. Улице. А.то.и.папаша.приедет.дебил.не.школа..а.полный.беспредел.и. А. самое. Страшное. Это. Богатенькие. Мамаши. Пальци. Веером. Сопли. Пузырями. А. До. Тварь. Конченая. Все. дозволено.. И. Вот. Итог.!!!
Ответить
1 м.
В
Валерий
Пока этих тварей не начнут вешать прелюдно и желательно в прямом эфире толку не будет !!! и еще что не знают расположение колл-центров ебануть в рабочее время !!!
Ответить
1 м.