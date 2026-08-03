Враг ставит на мальчишей-Плохишей, а Кибальчишей нет: Киев предпочитает воевать с Россией руками наших школьников

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Валерьян Смогловский

Это. Ваша. Школьная. Демократия дотронься. До. Ублюдка. Он. Пожалуется. И. Преподаватель. На. У. Улице. А.то.и.папаша.приедет.дебил.не.школа..а.полный.беспредел.и. А. самое. Страшное. Это. Богатенькие. Мамаши. Пальци. Веером. Сопли. Пузырями. А. До. Тварь. Конченая. Все. дозволено.. И. Вот. Итог.!!!