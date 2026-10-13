Зеленский: Киев не получал разведданные от Запада об ударах российских ракет

Владимир Зеленский официально подтвердил, что Киев накануне, 12 октября,не получил разведданные от западных стран, касающиеся удара российских баллистических ракет.
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