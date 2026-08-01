Инфантино отказался от идеи продажи доли в ЧМ частным инвесторам после протестов

Президент ФИФА Джанни Инфантино отозвал план частичной приватизации чемпионатов мира по футболу. Решение он принял после резких протестов европейских, азиатских и североамериканских футбольных конфедераций, сообщило агентство Reuters.
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