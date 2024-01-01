Россия приняла на себя председательство в БРИКС и СНГ

1 января 2024 года Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. Российское председательство в БРИКС в 2024 году будет действовать под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».
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