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Россия приняла на себя председательство в БРИКС и СНГ

1 января 2024 года Россия приняла эстафету председательства в БРИКС. Российское председательство в БРИКС в 2024 году будет действовать под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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