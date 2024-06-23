«Русское оружие»: части группы «Центр» ВС РФ смогли прорвать «линию Порошенко»

Штурмовые взводно-тактические части группы войск “Центр” Вооружённых Сил Российской Федерации на Покровском направлении прорвались во вторую линию обороны в точках стыков опорных пунктов ВСУ на северном фланге укрепрайона в населённом пункте Сокол, который входит в оборонительный рубеж, известный как “Линия Порошенко”.