«Там у меня самолет и две квартиры»: летчик-предатель Кузьминов рассказал о планах по возвращению в Россию

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Комментарии
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ВИ
Владимир Иванов
выкрасть и осудить
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1 д.
Ирина Быкова
Это еще один аргумент в пользу возвращения смертной казни.
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20 час.
Алекс Вайс
Если уже пытается вернуться, будучи подсудным, значит почувствовал запах своей собственной дымящейся дупы. Вышивата натаскана на любых русских, у них рефлекс &quot;Фас!&quot;
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18 час.

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