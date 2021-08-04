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Израиль и Госдеп США обсудили нападение на танкер Mercer Street

Израиль и Госдеп США обсудили нападение на танкер Mercer Street

Нападение на танкер Mercer Street стало одной из тем беседы первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман с назначенным советником по нацбезопасности Израиля Эялем Хулатой, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

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