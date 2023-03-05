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Ямайка не будет бойкотировать Олимпиаду из-за российских спортсменов

Ямайка не будет бойкотировать Олимпиаду из-за российских спортсменов

Национальный олимпийский комитет выступил за равные права всех атлетов В мировом спорте продолжается обсуждение заявления Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января 2023 года, в котором говорилось о возможности российским и белорусским спортсменам участвовать в летних ОИ-24 в Париже в нейтральном статусе после прохождения комиссий по чистоте от допинга и подписания отказа поддержки СВО и […] Сообщение Ямайка не будет бойкотировать Олимпиаду из-за российских спортсменов появились сначала на Novosti.

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