Национальный олимпийский комитет выступил за равные права всех атлетов В мировом спорте продолжается обсуждение заявления Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января 2023 года, в котором говорилось о возможности российским и белорусским спортсменам участвовать в летних ОИ-24 в Париже в нейтральном статусе после прохождения комиссий по чистоте от допинга и подписания отказа поддержки СВО и […] Сообщение Ямайка не будет бойкотировать Олимпиаду из-за российских спортсменов появились сначала на Novosti.