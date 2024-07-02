Вот такие дела, мои зайки...

Автор интересная личность, путать теплое с мягким... ну такая себе затея. Кто говорит, что ужесточая миграционное законодательство, будут поблажки хохлам? Какое отношение имеет одно к другому? Прижимать надо всех мигрантов и таджиков и киргизов и евреев ;-) Только вот на виду "чернота", хохлы, немцы, евреи и пр. не режут толпой, на улице русских парней, не забивают ногами прохожих. А по остальным поводам должны работать соответствующие органы. Отфильтровать все невозможно, но избавить улицы от откровенных убийц, бородатых отморозков и принципиально носящих мешки на мордах личностей необходимо.

Николай ИВАНОВ

Автор посмотри видео с царьграда, где выступал Бастрыкин и все сразу станет ясно. А про мигрантофобию и не заикайся. Ты не видел, как таджики выгоняли русских, украинцев и других не коренных жителей из домов, как в Азербайджане военные спасали от резни армян..... Основное занятие мигрантов из Азии это торговля, транспорт, где по легкому можно срубить бабло и затем получить за взятку гражданство. На производстве очень мало работает мигрантов, зато в ларьках, которые растут, как грибы куда не плюнь попадешь а них.