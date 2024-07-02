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Вот такие дела, мои зайки...

Вот такие дела, мои зайки...

Вообще, вот не знаю, был ли наезд Бастрыкина на Думу глупостью, спланированным действием или его личным стартом набора политических очков, но за слова сразу зацепились все, кто только может и понеслось.

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Комментарии
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Елена
АФТОР, после этой статьи бабла на отпуск хватило? 😆
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1 час.
Евгений Петров
Автор интересная личность, путать теплое с мягким... ну такая себе затея. Кто говорит, что ужесточая миграционное законодательство, будут поблажки хохлам? Какое отношение имеет одно к другому? Прижимать надо всех мигрантов и таджиков и киргизов и евреев ;-) Только вот на виду &quot;чернота&quot;, хохлы, немцы, евреи и пр. не режут толпой, на улице русских парней, не забивают ногами прохожих. А по остальным поводам должны работать соответствующие органы. Отфильтровать все невозможно, но избавить улицы от откровенных убийц, бородатых отморозков и принципиально носящих мешки на мордах личностей необходимо.
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1 час.
Николай ИВАНОВ
Автор посмотри видео с царьграда, где выступал Бастрыкин и все сразу станет ясно. А про мигрантофобию и не заикайся. Ты не видел, как таджики выгоняли русских, украинцев и других не коренных жителей из домов, как в Азербайджане  военные спасали от резни армян.....   Основное занятие мигрантов из Азии это торговля, транспорт, где по легкому можно срубить бабло и затем получить за взятку гражданство. На производстве очень мало работает мигрантов, зато в ларьках, которые растут, как грибы куда не плюнь попадешь а них.
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58 мин.

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